東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーの夏期限定パスポート3種が発売されます。2026年7月1日水曜日から9月14日月曜日までの夏期入園日を対象に展開されます。楽しみ方にぴったりな3種類の特別なパークチケットが期間限定で販売されることになります。 東京ディズニーリゾート「夏期限定パスポート3種」 入園対象期間：2026年7月1日水曜日から2026年9月14日月曜日まで販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィ