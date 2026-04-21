元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が19日、自身のSNSを更新。旬のタケノコを使った洗練された手料理を披露した。【写真一覧】「料亭!?お見事です」旬のタケノコを使った豪華手料理を披露した渡辺美奈代渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん筍はアク抜きから」とつづり、下処理から丁寧に調理する様子を複数枚の写真で公開。炊き込みご飯の上にたっぷりとのせたタケノコや、大鍋でじっくり下ゆでする