俳優のパク・ジニ、ナム・サンジが主演する韓国ドラマ『紅い真珠（原題）』（全100話）が、あす22日より「KBS World」で日本初放送される（毎週水・木 後10：00〜※2話連続）。【写真】緻密で濃密な復讐サスペンス『紅い真珠（原題）』同作は、復讐のために自分を殺した2人の女性…すべてを失った女性たちが、名家に隠された真実を暴いていくKBS最新週末ドラマ。パク・ジニ、ナム・サンジが主演を務め、『結婚しよう、メンコン