元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。電話番号を公開し、心配の声が寄せられている件について言及した。24年3月にコンビを解散した誠子だが「いろんなお仕事がしたいです冒険がしたいですぜひご連絡ください」とポスト。また「フリー芸人3年目もよろしくお願いいたします」と“お願いポーズ”も添付し、そこで電話番号を公開していた。これにユーザーからは「電話番