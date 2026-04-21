「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人は試合前練習中にボールが顔面に当たって救急搬送された泉口友汰内野手の出場選手登録を緊急抹消。２軍戦に出場していた石塚裕惺内野手が急きょ昇格した。泉口は試合前の練習でキャッチボール中にボールが口付近に当たるアクシデントで倒れ込んだ。担架に乗せられ、頭を固定されてタオルで顔を隠された。そのままグラウンドにまで入ってきた救急車に乗せられ、搬送