スマホでオンライン投票できる時代はくるのか？東京都議会で議論が進んでいる。2025年6月に実施された都議会議員選挙について、東京都選挙管理員会が選挙に対する都民の意識、投票行動などについて、都民4000人を対象に世論調査を行い、3月に調査結果を公表した。政治が自分の生活にどの程度関係があると思うか聞いたところ、「関係がある」、「やや関係がある」を合わせた「関係がある」は都の政治（85.4％）、国の政治（83.3％）