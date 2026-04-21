西武・西川愛也外野手が21日、1軍に復帰した。飛躍が期待されている今季は開幕8試合で打率・120と不振。今月5日に出場選手登録を抹消され、2軍で調整していた。18日のファーム・リーグのハヤテ戦では満塁本塁打を含む4安打5打点。ファームでは「ちょっと（体の）開きが早かったので。そこは修正をしました」という。昨季は1軍に定着して1番打者としてブレーク。ここからの巻き返しへ「頑張らないとやばい。前から持っていた