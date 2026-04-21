20日に発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を受け、各地で警戒が続いています。20日に青森県で最大震度5強を観測した地震では、津波警報が発表されるなど、18万人以上に避難指示が出されました。総務省消防庁によりますと、これまでに北海道と岩手県で2人が重傷となるなどあわせて6人がけがをしたということです。また、宮城・石巻市では21日朝、踏切内で道路の陥没が発生し、JR仙石線は、一部区間で午後4時現在も運転を