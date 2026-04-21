「GT−Rを継承するのは義務」と意欲示す日産は2026（令和8）年4月14日、新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の発表会で、新型「スカイライン」の外観の一部を初公開しました。またイヴァン・エスピノーサCEOは、人気のスポーツカー「GT-R」の次期型についても言及しました。【レトロに振り切ったな!?】「ハコスカGT-R」と並走する新型「スカイライン」（動画で見る）14代目となる新型スカイライン