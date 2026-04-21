東急リゾーツ＆ステイは、「東急ステイ メルキュール 広島」を5月18日に開業する。客室は182室。室内には備後の絣をモチーフにしたインディゴブルーの国産デニム製小物入れを設置する。開業にあわせてカルチュア・コンビニエンス・クラブと協業し、1階と中2階、2階にSHARE LOUNGEを併設する。吹き抜けの三層構造で、1階は書籍やフード・ドリンクを囲むコミュニケーションゾーン、中2階は路面電車が行き交う街並みを望むくつろぎエ