総務省は20日、「利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会」の第6回会合を開催した。利益還元を目的に携帯電話回線の契約と解約を短期間に繰り返すホッピング（短期解約）問題への対処や、端末購入プログラムの残価率算出ルールの見直しなどが議題に挙がった。あわせて、消費者保護ルールの適正化に向けた方針も検討された。本稿では、20日の会合で公開された資料を紹介する。 短期解約問題へ