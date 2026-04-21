決勝進出なるか。FC町田ゼルビアは現地４月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリとサウジアラビアのジッダで対戦する。UAEメディア『Voice Of Emirates』は、「アル・アハリが町田との歴史的な戦いに挑む...ファイナル進出をかけた激戦」と見出しを打ち、この試合を展望した。記事によれば、アル・アハリの監督を務めるポルトガル人のパウロ・ソウザは、準決勝