22日は、県内全域で天気がゆっくり下り坂となる見込みです。薩摩地方は朝から曇り、夜は各地で雨が降る見込みで、帰りが遅くなる方は傘があると良さそうです。大隅地方も次第に天気が崩れ、夜ほど雨の可能性が高まるため、洗濯物は早めに取り込むとよいでしょう。種子島・屋久島地方は雲が次第に厚くなり、夕方ごろから雨が降りだしそうです。奄美地方は一日を通して曇り空が続き、所によってにわか雨があるため、空模様の変化に