打撃好調の吉田を使わない手はないだろう(C)Getty Imagesレッドソックスの吉田正尚が現地時間4月20日、本拠でのタイガース戦に「4番・指名打者」でスタメン出場し、4打数2安打とマルチ安打をマークした。4試合ぶりの先発起用となった吉田は、安打での出塁がいずれも得点に繋がっており、8-6の勝利に貢献している。【動画】ナインも祝福！吉田正尚がサヨナラタイムリーを放って満面の笑みを浮かべたシーンを見るこのゲームを制