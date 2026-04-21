吉田知那美がお風呂上がりのプライベートショットを公開した(C)産経新聞社3月末にロコ・ソラーレを退団し、現在はカーリング・プロリーグ「ロックリーグ」でタイフーンの主将を務める吉田知那美が、自身のインスタグラムを更新。レアなプライベートショットに多くの反響が寄せられた。【写真】「お風呂上がり、爽やか！」吉田知那美のレアな姿をチェック吉田はインスタに「野沢温泉村の常識、北見市の非常識 誰かの常識は誰か