19日の巨人戦で好投した増居はプロ初勝利、新しい力も組み入れている（C）産経新聞社12球団トップの防御率2.55近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」。今回は好調なヤクルトの戦いぶりをクローズアップする。ヤクルトが好調に走っている。直近は3カード連続勝ち越し、2位阪神に0.5差をつけ首位をキープしている。【動画】プロ初先発の増居は5回1失点と試合を作り、巨人を封じ込めたまた何より