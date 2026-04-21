航空管制システムに障害が起き、欠航便や遅れが相次いでいます。21日午前5時半ごろ、国交省の航空管制システムに障害が起き、全国的に発着ができなくなるなどトラブルが起きました。羽田空港ではこの影響で、一時、全ての運航便の出発を取りやめました。システムは間もなくして復旧したということです。利用客は「（理由は）管制トラブルみたいな感じで。搭乗口に入れないので、どうしようかなと」と話していました。これまでに日