巨人は21日、小林誠司捕手（36）、石塚裕惺内野手（20）、ドラフト5位ルーキーの小浜佑斗内野手（24）の3選手が出場選手登録された。3選手とも今季初の1軍昇格となる。前日20日に丸佳浩外野手（37）と山瀬慎之助捕手（24）出場選手登録を抹消され、この日は長野での試合前練習中に顔面付近に打球が直撃した泉口友汰内野手（26）が登録を外れた。脳震とう特例措置の対象で、石塚は代替指名選手となる。泉口のアクシデントを受