「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。食事会での写真を公開した。濱田は「昨日間寛平さんにご飯をご馳走になったときの写真です」と報告。「めちゃめちゃ楽しかったなぁ」と、吉本新喜劇GMの間寛平、お笑いコンビ「もも」まもる。、吉本新喜劇・レイチェルとの写真をアップした。そして「普段からすごくパワフル、そして新喜劇の話をしてる時の熱意がすごい」と振り