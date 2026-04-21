21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台（ひじゅうだい）演習場で、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。消防によりますと、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場での射撃訓練中に戦車が暴発した」と119番通報がありました。2人の男性の死亡がその場で確認され、男性1人が心肺停止の状態で搬送されました。このほか女性1人も、けがをして搬送されています。その後、陸上自衛