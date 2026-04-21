NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。オリックスは田嶋大樹投手と片山楽生投手を1軍登録しました。この日のロッテ戦に先発する田嶋投手は、今季ここまで1試合に先発。3月29日の楽天戦、初回に3本の長打を浴びるなど1回2失点でマウンドを降りていました。翌3月30日の登録抹消後はファームで2試合に登板し、いずれも勝利投手に。直近の12日ソフトバンク2軍戦は5回1失点、5奪三振でした。片山投手は今季初昇格。ファームでは主に先