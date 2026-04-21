政府は、殺傷能力のある武器の輸出を原則、可能とする形に、武器輸出ルールの一部改定を決めました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・安部多聞記者がお伝えします。日本の安全保障政策の転換点ともいえる改定で、関係者からは「むしろ遅すぎるくらいだ」との声も聞かれます。木原官房長官：これらの決定は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、日本の安全を確保し地域と国際社会の平和と安定に一層寄与