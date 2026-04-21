一日の食事回数は何回がいいのか。三食必要なほど働いている日本人はあまりいないという。医師の帯津良一さん、管理栄養士の幕内秀夫さんが書いた『なぜ粗食が体にいいのか』より紹介しよう――。※本稿は、帯津良一、幕内秀夫『なぜ粗食が体にいいのか』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pain au chocolat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pain au chocolat■パンの正体は「夜は食べられない