◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（4月21日、長野）打撃練習中に打球が顔面に当たった巨人の泉口友汰選手について、巨人は「脳しんとう、顔面打撲、口こう内裂創」と発表しました。裂創とは皮膚が裂けた状態のものでいわゆる、口の中が切れている状態のことです。午後2時頃、長野のオリンピックスタジアムでの練習中、キャッチボールをしていた泉口選手。フリー打撃の打球が顔付近を直撃したため、担架で救急車に乗せられ、そのま