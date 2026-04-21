60歳以降の骨粗鬆症予防には何を食べるといいか。管理栄養士の森由香子さんは「魚料理でもっとも栄養を効率良くとれるのは、生のままいただく刺身だといわれているが、骨粗鬆症予防の観点からは異なる」という――。※本稿は、森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yulia Gusterina※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yulia Gusterina■ビタミンAのとり過ぎで