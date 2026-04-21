フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が海外展開を加速させている。昨年10月にフランス・カンヌで開催された国際コンテンツ見本市「MIPCOM」で、人気コーナー「学校かくれんぼ」の海外版フォーマットのオプション契約を締結したが、『新しいカギ』の番組自体が4月25日からNetflixで配信スタート。順次海外でも配信される。フジテレビの橋詰知明ディストリビューションセンター室長「MIPCOM」では、大手グローバル制作会社・フ