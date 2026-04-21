「もう一度やり直したい」悲痛な訴えは届くのだろうか。【写真】ソン・ミノ、「兵役中なのにロン毛」で物議ボーイズグループWINNERのメンバーであるソン・ミノが、兵役義務を巡る裁判で改めて注目を集めている。4月21日に開かれた裁判で、検察はソン・ミノに対して懲役1年6カ月を求刑した。この日の裁判は初公判だったが、その場で審理が終結し、判決を待つ結審まで進んだ。争点となっているのは「長期間の服務離脱」だ。ソン・ミ