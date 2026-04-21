【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuberのてんちむが4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で実業家の三崎優太氏と息子との家族ショットを公開した。【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「家族の温かさが伝わる」夫＆息子とのピクニックショット◆てんちむ、仲睦まじい家族ショット披露てんちむは、同日公開された三崎氏のYouTube動画に出演した際の家族ショットを投稿。代々木公園でピクニックをする様子を撮影した