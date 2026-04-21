【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。進行は同局の元アナウンサーで、現在はディストリビューション部に所属する秋元優里氏が務めた。【写真】42歳元フジアナ、美肩際立つノースリ姿で見事な進行披露◆元フジアナ・秋元優里氏、ドラマ発表会で進行務めるこの日、フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「