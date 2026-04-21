あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「取扱説明書」の略語は？「取扱説明書」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「トリセツ」でした！「取扱説明書」とは、機器や道具などをどのようにして扱えばよいのかを説明している冊子を意味した言葉