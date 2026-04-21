【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.199】「私にとってブルーは、最初の猫で永遠の相棒。我が家の猫たちはみんなかわいくて仕方ないけれど、やっぱり今でもブルーが1番です」たけちゃんさん（@nonotakesan）は、22歳5ヶ月で天国へ旅立ったご長寿猫ブルーくんとの日々を振り返る。ブルーくんは生後3ヶ月の頃、飼い主さん宅に迎えられ、幸せな時を長く過ごした。◆職場の同僚宅で生まれた黒猫をお迎え1997年6