歌手で俳優の中島健人が２１日、都内で行われた２８日放送開始のＮＨＫの主演ドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見に出席した。ＮＨＫドラマ初出演で、主人公のイケメンコンビニ店長・志波三彦役を演じる。中島はフェロモンを出す秘訣（ひけつ）について「健康だと思います」ときっぱり。「一日でたくさんのシーンを撮るので、撮影の空き時間にストレッチをしています」と、