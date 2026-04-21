歌手で俳優の中島健人が２１日、都内で行われた主演する２８日放送開始のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見に出席した。フェロモンだだ漏れのコンビニ店長・志波三彦役を演じる中島は、ＮＨＫドラマ初出演。中島は「僕のアイドル人生ってＮＨＫから始まったんですよ。リハーサル室で３００人ぐらいのオーディションをして、昨日（２０日）で１９年目を迎えました」