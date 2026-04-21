“PORTABLE STANDALONE SAMPLER”「SXC-1」 カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER”「SXC-1」を5月28日に発売する。価格はオープンで、直販価格は39,930円。発売に先駆け、予約受付を開始した。 サンプラーは、録音した音や楽器の音をパッド(ボタン)に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツ