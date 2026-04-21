【新華社海口4月21日】中国海南省五指山市は近年、生態資源の優位性を生かし、熱帯・亜熱帯特有の伝統薬材「南薬」産業の育成を進めている。これにより地元の人々の所得向上を図り、農村振興を後押ししてきた。現在、同市では虎乳霊芝（タイガーミルクマッシュルーム）が収穫期を迎えている。通什鎮や毛陽鎮などにある栽培拠点では収穫と出荷が進み、豊かな森林を生かした「林下経済」の発展が成果を上げつつある。虎乳霊芝