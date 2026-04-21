【新華社長沙4月21日】中国湖南省長沙市の湖南省博物館と湖南烈士公園の「館園融合」プロジェクトがこのほど完成し、新たな入館通路が14日に供用を開始した。同市を象徴する2施設がシームレスにつながった。2025年6月に着工したプロジェクトの総面積は2万9千平方メートル。塀を撤去して歩道を設け、博物館と公園を一体的に整備した。（記者/艾碰君、明星）