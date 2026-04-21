【新華社漳州4月21日】中国福建省漳州市で17〜19日、2026年福建省文化・観光経済発展大会が開催された。「世界的な観光地の創出と文化・観光の基幹産業育成」をテーマに、「福建人の知恵、福建スタイルの生活、閩南（同省南部）文化」を三大要素として打ち出した。六つの主要イベントと60の関連イベントが企画された。（記者/郭圻）