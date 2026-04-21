Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映中で、7月29日にはBlu-ray＆DVDが発売となる。そんな本作で2025年2月まで放送していた、車をモチーフにした“バクアゲ”な『爆上戦隊ブンブンジャー』のキャストが集結する「ブンブンジャーDAY」舞台あいさつが20日に開催された。【写真】ブンブンジャーらしいわちゃわちゃトークをするキャストたち登壇したのは、井