気象予報士の穂川果音さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。今週後半のおすすめコーディネートを紹介しました。【写真を見る】【 穂川果音 】今週の天気は「後半は少しひんやり。昼間も20度を下回る日もあり、ジャケットなどあると安心」と予報お勧めのショート丈ジャケットコーデを紹介穂川さんは今週の天気について「今週は、週の前半と後半で気温の傾向が少し変わるよ！」と予報。「後半は少しひんやり。昼間も20度を