優れたテレビドラマの脚本家に贈られる第44回向田邦子賞の受賞者発表会見が21日、都内で行われ、昨年10月期に放送されたテレビ東京ドラマ「シナントロープ」の此元和津也氏が受賞した。「このたびは名誉ある賞をいただき、ありがとうございます。スタッフさん、キャストさんのお力添えがあってとれたと思うので皆さんに感謝の気持ちです」と喜んだ。此元氏はリモートで、作品にちなんだハンバーガーのお面を付けて登場。顔出し