「給付付き税額控除」について政府は、国が給付事務を担う場合、簡易な形であっても実現に最低2年程度はかかるとの見通しを示しました。きょう開かれた国民会議の有識者会議では、▼給付付き税額控除での支援のあり方や、▼給付事務をどこが担うかについて議論が行われました。この中でデジタル庁は、国が給付事務を担う場合、簡素な仕組みであっても対象者の抜き出しや審査、振込などのシステム整備に2年程度の期間が必要だとの見