代表曲「LifetimeRespect」で知られるレゲエ歌手のレジェンド、DOZAN11（ドーザンイレブン）aka三木道三が21日までに自身のSNSを更新。青森県で震度5強などを観測した三陸沖の地震をめぐる出来事についてつづった。DOZAN11は地震が発生した20日午後、Xで「新幹線停電急停止でびっくり新幹線閉じ込め3回目前は台風で一切出れず10時間今回は停電やからトイレ使えないって言ってた」と、緊急停止した新幹線内に閉じ込められた