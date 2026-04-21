「大好物のイチゴを見せた時の"わぁ♡"なお手々が可愛いから見て。」【写真】「わぁ♡」なお手てが可愛すぎる犬さんこんなポストをされたのはくーさんママ（@kukuri_shibainu）さん。ポストされた写真には、大きな真っ赤ないちごを目の前にした柴犬・楽くんの姿が収められています。前脚をぴんと伸ばし、まるで「わぁ♡」と声が聞こえてきそうなほどの愛らしい仕草に、思わず頬が緩んでしまいますね。「まぁっ̹