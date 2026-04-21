ジョー・キーリーによる音楽プロジェクト Djoが、アルバム『DECIDE』を6月3日に日本限定仕様でリリースする。 （関連：BTS「自分たちは何者か」――7人が向き合った命題別離と帰還からの出発、東京ドーム公演完全レポート） 本作は、2022年にリリースした楽曲「End of Beginning」の世界的ヒットを記念してリリースされる。オリジナル版に収録された全13曲に加