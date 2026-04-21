きのう、山形県山形市のスーパーマーケットで、ウイスキー５本を盗んだとして、きょう午前、３８歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】スーパーでウイスキー5本盗む本籍が新潟市の男(38)を逮捕（山形市） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が新潟県新潟市で、住居と職業が不詳の男(３８）です。 警察によりますと、男は、きのう午後９時３６分ごろ、山形市馬見ヶ崎二丁目のス&#