「後発地震注意情報」は北海道内では６３の市町村が対象となっています。今後１週間、どのような備えをすればいいのでしょうか。（気象庁）「本日１９時３０分に北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しました」２０日の地震を受けて、内閣府と気象庁が発表している「後発地震注意情報」は、１週間以内にマグニチュード８以上の大規模地震が発生する確率が、平常時のおよそ０．１％から１０倍となるおよそ１％に高まっている