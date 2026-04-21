毎日放送（MBS）は21日、同局テレビ『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフプロデューサーの本郷義浩氏が亡くなったと発表した。【写真】本郷義浩さんを偲んで…慕う仲間が公開した集合ショット「当社番組『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフプロデューサーであり、現・TOROMI PRODUCE代表取締役会長本郷義浩が、闘病しながらも最期まで現役として職務を全うし、業務に邁進しておりましたが、昨日、2026年4月20日に逝去い