NPB(日本野球機構)は21日、公示を発表。日本ハムは生田目翼投手、マルティネス選手、淺間大基選手を1軍登録しました。生田目投手は昨季25試合で防御率2.30を記録。今季も2軍で7試合に出場すると、1セーブ、4失点(自責点0)となっています。マルティネス選手は2試合に代打で出場もヒットがだせませんでしたが、2軍では8試合で23打数12安打の打率.522と爆発。ホームランも1本記録しています。淺間選手は2軍で13試合に出場し39打数17安