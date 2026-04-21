歌手でタレントの早見優が20日に自身のアメブロを更新。ラジオ番組での収録を通じて、タレントの西村知美と久々の再会を果たしたことを報告し、当時の思い出や最新のツーショットを公開した。【映像】早見優、自宅や娘たちの姿「久しぶりの西村知美ちゃん」というタイトルでブログを更新した早見は、ラジオの収録を訪れた際に西村と顔を合わせ、「相変わらず可愛い、知美ちゃん」と、変わらぬ姿を絶賛した。続けて、一緒に撮