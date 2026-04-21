元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。羽田空港の航空局管制システム障害の影響でイベントが延期になったことを報告した。「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりました」とシステム障害の影響でイベントが延期になったことを報告。羽田空港で立ち尽くす自身の写真も公開した。「楽しみ